В МВД рассказали, как понять, что вам звонит мошенник, а не сотрудник банка Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев рассказал, как определить, что вам звонит мошенник, а не сотрудник банка.

- Важно понимать, что сотрудник банка знает о вас персональную информацию, личную, абсолютно все. Ему также известна ваша кредитная история, с кем вы живете, вплоть до того, сколько именно счетов и карт у вас открыто. Сотрудник банка никогда не будет выяснять личную информацию, что-либо блокировать, закрывать. Он всегда предложит прийти в отделение банка для того, чтобы разобраться в той или иной ситуации, - отметил Ковалев.

Он добавил, что по телефону можно представиться кем угодно.

- По телефону можно представиться кем угодно: и сотрудником банка, и использовать логотип банка, и даже при помощи ip-телефонии, подмены номера можно сделать либо похожий, либо же полностью идентичный банковскому номер. Если же возникают вопросы – нужно идти в банк, писать заявление, а затем идти в милицию, - пояснил Андрей Ковалев.

По его словам, чем раньше человек это сделает, тем больше шансов на то, что денежные средства будут заблокированы и на каком-то этапе приостановлены.

- И чем быстрее подключимся мы и банки, есть больше шансов вернуть денежные средства, - подчеркнул начальник главного управления по противодействию киберпреступности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов»: Мужчине позвонили якобы сотрудники банка и предложили поучаствовать в «спецоперации».

Мужчина приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Сотрудники банка пытались остановить его и говорили, что он общается с мошенниками. (подробности)

В МВД рассказали о новой схеме мошенников-вишеров: придумывают уголовные дела.

Теперь злоумышленники представляются сотрудниками УВД. (подробности)

Хакеры из МВД, нежный голосок и убедительные легенды: какие новые уловки придумали мошенники в Беларуси и как их распознать.

Рассказываем о новых схемах мошенничества и нюансах, которые злоумышленники привносят в старые обкатанные сценарии. (подробности)