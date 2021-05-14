Российский интернет-магазин Ozon официально пришел в Беларуси

В Ozon считают Беларусь стратегически важным регионом. Фото: habr.com

О том, что Ozon зарегистрировал свою компанию в Беларуси, проинформировало ТАСС.

Российский интернет-магазин сообщил о регистрации юрлица «Озон Рокет Бел» - это будет операционная компания в Беларуси. Новую структуру создают для масштабирования бизнеса на территории республики и для расширения логистической структуры. Также в течение года Ozon собирается еще открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки заказов. Сейчас посылка идет 5 - 7 дней до покупателя, в компании хотят сократить это время.

Беларусь станет первой страной, кроме России, в которой Ozon организует собственную логистическую инфраструктуру. Также площадка запустила витрину в белорусских рублях для местных покупателей.

Еще в планах создание отдельной «витрины» для товаров белорусских производителей. Площадка намерена также самостоятельно доставлять белорусские товары и российским покупателям.

- Беларусь - стратегически важный регион присутствия Ozon. Здесь у компании уже есть сформированная лояльная аудитория, однако потенциал ее роста мы считаем огромным, - говорят в компании.

Также Ozon намерен постепенно расширять число точек выдачи заказов в Беларуси, проникая в регионы. Выйти на белорусский рынок компании помогают «менеджеры с глубоким знанием белорусского e-commerce», работавшие ранее с Lamoda и «Европочтой».

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