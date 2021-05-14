Стало известно, сколько пассажиров перевезла БЖД в период майских праздников. Фото: "Наша нiва"

В пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, сколько пассажиров перевезли в период майских праздников. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

- Белорусская железная дорога в период с 7 по 12 мая перевезла 1 миллион 175 человек. Поездами с нумерованными местами проследовали около 214 тысяч человек. Из них поездами межрегиональных линий и региональных линий воспользовались более 188 тысяч человек, поездами международных линий, которые курсируют в сообщении с Россией – около 26 тысяч человек. Услугами поездов региональных линий эконом-класса и городских линий воспользовались более 961 тыс. человек, - сообщили в пресс-службе.

И добавили, что максимальный пассажиропоток пришелся на 7 и 11 мая.

- Особым спросом среди пассажиров пользовались поезда Минск- Брест, Минск – Витебск, Минск – Могилев и Минск – Гомель. В период с 7 по 12 мая поездами данных направлений было перевезено более 57 тысяч человек, - проинформировали в организации.

В пресс-службе БЖД отметили, что для обеспечения спроса населения на проезд железнодорожным транспортом в пределах Беларуси в период майских праздников было дополнительно назначено 77 поездов, которыми перевезено более 30 тысяч пассажиров. Также было дополнительно назначено 8 поездов в сообщении по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск, которым проследовали 2,3 тысячи человек.

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