Российские ученые рассказали о появлении спрея для назальной вакцинации от коронавируса

Ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде назального спрея. Фото: pixabay.com.

Российские ученые Центра имени Гамалеи рассказали о препарате интерназальной вакцинации от коронавируса, разработанном в России, информирует ТАСС.

Планируется, что российская назальная вакцина выйдет на стадию клинических испытаний уже в конце 2021-го - начале 2022-го года. Следовательно, зарегистрировать препарат смогут уже в конце 2022-го года. На данный момент идут доклинические испытания «спрея-вакцины» от коронавируса.

- В Центре ведутся исследования по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление - это создание назальной формы вакцины, - подчеркнул директор Центра Александр Гинцбург.

Как будет работать «спрей от ковида» ученые пока только предполагают, заявляя, что ввести вакцину интерназально так же нужно будет дважды (но возможно и разово - Прим.). Среди преимуществ препарата такой формы, считают ученые, - практическое отсутствие побочных эффектов.

Ранее о том, что спреи и таблетки заменят инъекционные вакцины от коронавируса, говорили западные ученые.

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