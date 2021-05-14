Адвокат Михаил Боднарчук, который защищал Катерину Борисевич и диджеев Перемен, уехал из Беларуси

Адвокат Михаил Боднарчук, который защищал Катерину Борисевич и диджеев Перемен, уехал в Киев. Фото: "Наша нiва"

Адвокат Михаил Боднарчук, который защищал Катерину Борисевич и диджеев Перемен, уехал в Киев. В конце апреля он написал заявление с просьбой исключить его из состава Минской городской коллегии адвокатов.

- Я пока решил поставить на паузу адвокатскую деятельность, так как ею уже невозможно заниматься так, как я это делал раньше. Во-первых, моего адвокатского бюро, где я работал, практически уже нет: один партнер был лишен лицензии, а у другого возникли личные проблемы. Во-вторых, на момент моего ухода было понятно, что будут приняты изменения в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, согласно которому можно будет работать только в рамках юридических консультаций и под еще большим контролем Министерства юстиций. Это меня не устраивает, - приводит слова адвоката издание «Наша нiва».

На вопрос о том, когда он планирует вернуться в Беларусь, адвокат ответил, что однозначного ответа у него нет.

- Когда я вернусь? Однозначного ответа на данный момент у меня нет. В любом случае, это временный отъезд, но точных сроков я себе на очерчивал, так же, как и нет четких планов по дальнейшей деятельности. Будем считать это бессрочным творческим отпуском, - отметил Боднарчук.

Напомним, что не так давно из Беларуси в Вильнюс уехал адвокат Сергей Зикрацкий.

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