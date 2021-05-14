В Россию запретили ввозить говядину и куриное мясо из Беларуси

В говядине с Ляховичского мясокомбината нашли кишечную палочку. Фото: pixabay.com.

О том, что Россельхознадзором введен запрет на ввоз в Россию продукции с двух белорусских предприятий, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Запрет с 13 мая вводится в отношении продукции с двух предприятий: «Мясокомбината Ляховичи» и «Птицефабрики «Рассвет».

В Россельхознадзоре поясняют, что запрет ввели из-за повторного выявления бактерий в продукции с этих заводов. В говядине с Ляховичского мясокомбината нашли кишечную палочку. А в мясе птицы с птицефабрики - сальмонеллу.

Кроме того, под особый контроль Россельхознадзора подпадает продукция еще с восьми белорусских предприятий. Режим усиленного лабораторного контроля вводится «в связи с нарушением требований ЕЕАЭС» по отношению к продукции с: «Агрокомбината «Дзержинский», «Белросморепродукта», «Гродненского мясокомбината», «Данон Шклов», «Калинковичского мясокомбината», «Молодечненского молочного комбината», «Ошмянского мясокомбината», а также Светлогорского филиала «Калинковичского молочного комбината».

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