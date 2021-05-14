Главный тренер сборной Беларуси по хоккею: У нас каждый день все рушится, мы не знаем, что будет завтра

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров прокомментировал поражение белорусской сборной в товарищеском матче против команды из Казахстана со счетом 2:0. Фото: hockey.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров прокомментировал поражение белорусской сборной в товарищеском матче против команды из Казахстана со счетом 2:0. Он заявил, что каждый день все рушится. Его слова приводит hockey.by.

Отвечая на вопрос, почему белорусы не могут забросить шайбу в ворота соперников вторую встречу подряд, Захаров отметил, что моменты есть, но они не реализовываются.

- Паре в пустые не попал, Платт мог забить, Белевич не отдал дальнюю штангу, Костицын в пустые ворота…Я вообще не могу понять, как он не забросил. Вот из этого и складывается результат, - отметил главный тренер.

Захаров обратил внимание на то, что в команде большинство не работает по той причине, что нет тех игроков, которых хочет использовать тренерский штаб

- Ребятам все-таки сложновато играть, когда они давно на лед не выходили. Чемпионат мира – очень сложный турнир. И к нему нужно готовиться, - пояснил Захаров.

По словам главного тренера, в команде постоянно что-то происходит. К примеру, после казахов не сыграл Шейн Принс и Андрей Костицын по причине травм.

- У нас вновь нет состава. Все рушится каждый день. Мы не знаем, что будем завтра. И в этом проблема. Но хоккейная жизнь такая и мы попали в такую полосу. Жаль, что Костицын-старший получил повреждение. Он тренировался в хорошем настроении, - заметил Захаров.

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