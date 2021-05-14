Лукашенко инспектирует продуктовый рынок под Минском

Лукашенко решил узнать, как работает фермерский экорынок. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

О том, что в пятницу, 14 мая, Александр Лукашенко посещает фермерский экорынок под Минском, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Таким образом, Лукашенко намерен проинспектировать работу фермерского экорынка, расположенного на площадях торгового комплекса «Валярьяново». Рынок новый, он находится в Минском районе и открылся менее года назад - 7 ноября 2020-го года.

Современный продрынок и торговый комплекс открыли в одноименной деревне Валерьяново. Локация расположена недалеко от пересечения трассы М3 и автодороги направлением Колодищи - Заславль, сообщал местный ресурс kolodischi.by.

На рынке продают весь ассортимент сельхозпродукции: от мяса и молочки до овощей, грибов, зелени, бакалеи, гастрономии и т.д.

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021-го года, Лукашенко упоминал этот рынок, требуя от местных властей:

- Хочу губернатора предупредить, чтобы вы мою идею не загубили! Чтобы там была чистая фермерская и сельскохозяйственная продукция и люди продавали сами эти продукты. Чтобы там было лучше, чем на Комаровском рынке! - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

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