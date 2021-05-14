Минобороны: В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу

В Минобороны сообщили, что в Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Министерстве обороны сообщили, что в Беларуси в пятницу, 14 мая, началась отправка призывников на срочную военную службу. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой торжественные мероприятия, посвященные началу отправки призывников на срочную военную службу, в Минске и областных центрах не проводились. На областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся допмероприятия, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди новобранцев, - написано в сообщении.

В Минобороны отметили, что в первый день отправки в войска были направлено около одной тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры.

- Всего на укомплектования Вооруженных сил, других войск и воинских военных формирований Беларуси в планах направить около 10 тысяч человек. Для службы в резерве в этот же период – около 200 человек, - проинформировали в ведомстве.

В Министерстве обороны также рассказали, что на данный момент проводится медосвидетельствование призывников.

- Районными (городскими) призывными комиссиями в отношении граждан уже было принято более 26 тысяч решений. Было также предоставлено более 16 тысяч отсрочек, большую часть из которых – 86% - составляют отсрочки для продолжения образования. Всего же в соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии весной 2021 года подлежит около 42 тысяч молодых людей, - подчеркнули в Минобороны.

Отправка в войска продлится по 31 мая. По прибытию на место службы призывники пройдут двухнедельную изоляцию. Присягу призывники примут в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил 12 июня.

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