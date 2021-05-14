Живут в городах и, в основном, без детей: в Белстате показали портрет белорусской семьи

В Беларуси более 1 миллиона супружеских пар без детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К Международному дню семьи, который ежегодно отмечается во всем мире 15 мая, Национальный статистический комитет привел данные статистики по семьям в Беларуси. Информация основывается на данных переписи населения 2019-го года.

В Белстате заявляют, что на 2019-ый год в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 612 тысяч 413 семей. Несовершеннолетние дети на то время были у 43 процентов семей.

В более детальном срезе называются такие цифры: семей, состоящих из двух человек - более 1,267 миллиона, семей их трех человек - свыше 699 тысяч, семей из четырех человек - 438,037 тысячи, семей из пяти человек - 206,873 тысячи.

Также выяснилось, что семей в Беларуси в городе проживает почти в четыре раза больше, чем в деревнях или агрогородках. Всего в городах живет немногим более 2,041 миллиона семей белорусов. В разы меньше проживает в сельской местности - 570,8 тысячи семей.

По сравнению с 2009-ым годом значительно выросло число супружеских пар без детей: с 640 тысяч до 1,033 миллиона семей. Число супругов с детьми сильно количественно не изменилось: 679,7 тысячи в 2009-ом против 832,7 тысячи в 2019-ом году.

К 2019-му году стало больше и неполных семей с детьми. Правда, по-прежнему в Беларуси намного больше семей, где единственный родитель мама: 505,5 тысячи мам-одиночек против 102,7 тысячи семей состоящих только из отца с ребенком.

А о том, сколько белорусов создали новые семьи в 2020-ом году, Белстат рассказал здесь.

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