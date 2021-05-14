В Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет, а минимальную зарплату будут определять по-новому Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет, а минимальную заработную плату привяжут к прогнозу средней зарплаты. Данные положения содержатся в законе «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной зарплаты» от 7 мая 2021 года. Он 14 мая был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Основные положения вступают в силе через шесть месяцев после официального опубликования.

Законом признается утратившим силу закон от 9.01.1992 года «О формировании и использовании минимального потребительского бюджета».

- Размер минимальной заработной платы теперь будет устанавливаться Советом министров при участии республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов ежегодно с 1 января по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Размер минимальной зарплаты должен составлять не менее 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, который был определен в прогнозе социально-экономического развития Беларуси на календарный год, соответствующий месяцу установления размера месячной минимальной заработной платы, - говорится в документе.

Бюджет прожиточного минимума будет являться основой для установления минимального размера алиментов и других выплат, которые предусмотрены актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями.

Из определения понятия «основные социально-демографические группы населения» будут исключены студенты. Останутся лишь три группы: трудоспособное население, дети и пенсионеры.

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