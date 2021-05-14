Face ID, отпечаток пальца или сложный пароль: назван самый действенный способ защиты данных

Сложный пароль безопасен, а Face ID - предупреждают правоохранители. Фото: pixabay.com.

Безопасные способы защиты данных в эфире ОНТ озвучил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

В МВД объяснили, что следует предпочесть в вопросе безопасности: Face ID, отпечаток пальца или сложный пароль. По мнению Андрея Ковалева, надежнее всего будет выбрать сложный пароль - этот способ защиты наиболее безопасный. Однако сохранить этот пароль следует не в мобильном устройстве, пояснил представитель МВД, и уточнил что должен включать в себя сложный пароль:

- Это (должны быть - Прим.) обязательно буквы, символы с различной табуляцией, то есть заглавные символы вплоть до того, что даже пробел. Пробел - это тоже символ, его многие забывают, когда создают пароль, - уточнил Ковалев.

Пользуясь соцсетями, пароли следует менять минимум один раз в три месяца.

Что касается Face ID, то это недостаточно безопасный способ защиты данных. Так как «взлом» может произойти при помощи качественной в антропологическом смысле фотографии.

- Использование фотографии - это не «100-процентный успех», но высокая его вероятность, - прокомментировал представитель МВД.

Где хранить пароли?

Правоохранители не рекомендуют записывать и хранить пароли в кошельке, телефоне или прямо на самой банковской карточке. Не менее опасно, привязывать к одному счету сразу несколько банковских карт.

- Сегодня мы все ушли в «цифру», это удобно, но нужно понимать, что банковская карта - это всего лишь механизм, доступ к счету. Зачастую банки, привязывают к одному счету несколько карт: жены, мужа, детей… Это удобно, но делать так категорически нельзя. Компрометация одной карты ведет к компрометации всего счета, - предупредил начальник ГУ по противодействию киберпреступности МВД.

Как же будет безопаснее? По мнению Андрея Ковалева, в рамках одного банка следует иметь несколько карт отдельно для каждого члена семьи, виртуальный счет для погашения услуг, отдельная карта для поездок в отпуск. На карты переводить суммы по запросам детей или жены. Но счета при этом все должны быть разными.

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