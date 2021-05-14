Видеофакт. В Минске начался суд над студентами – ОМОН задержал уже несколько человек у Дома правосудия

В Минске начался суд над студентами – ОМОН задержал уже несколько человек у здания суда Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в пятницу, 14 мая, в суде Советского района началось первое заседание по делу студентов, которых обвиняют в организации маршей.

К зданию суда подошло около ста человек, но в зал удалось попасть не всем. В числе тех, кто оказался за дверью, были и родственники обвиняемых.

Толпу, которая собралась у здания, сотрудники милиции поросили разойтись. В телеграм-канале «Радыё Свабода» было опубликовано видео, на котором видно, что сотрудники ОМОНа задержали несколько человек.

Как сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы», возле здания суда задержали лидера ОГП Анатолия Лебедько.

Напомним, что 12 ноября 2020 года сотрудниками Комитета Государственной безопасности были задержаны девять студентов пяти минских вузов – Егор Каневский, Яна Оробейко, Ксения Сыромолот, Анастасия Булыбенко, Илья Трахтенберг, Кася Будько, Глеб Финцер, Вкитория Гранковская, Мария Каленик, выпускница медуниверситета Алана Гебремариам. Дома у студентов прошли обыски. Их отвезли в КГБ, а затем поместили в следственный изолятор.

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