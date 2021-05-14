Набор завершен: Минздрав заявил о прекращении отбора белорусов для бесплатного исследования на антитела

Белорусов протестирую на антитела, чтобы понять уровень иммунитета в обществе в целом. Фото: Минздрав

Ранее «Комсомолка» уже писала об исследование коллективного иммунитета к коронавирусу, которое проведут белорусский Минздрав и российский Роспотребнадзор.

Белорусов на антитела проверят бесплатно, изучая ситуацию с популяционным иммунитетом населения к COVID-19.

В пятницу, 14 мая, спустя двое суток после открытия сайта для регистрации добровольцев Минздрав сообщил о том, что набор желающих провериться бесплатно на антитела закончен.

Еще в ведомстве заметили, что в проекте по изучению коллективного иммунитета уже поучаствовали 1 тысяча 30 белорусов. Добровольцы пришли в пункты сдачи биоматериала и у них взяли кровь из вены для исследования на антитела. Позже в Минздраве уточнили, что на 12.00 часов 14 мая в исследовании поучаствовали более 2,2 тысячи человек.

- Всего планируется исследовать более 12 тысяч человек. Набор добровольцев для исследования завершен, - пояснила пресс-служба.

Кроме того, в Минздраве уточнили цели проведения исследования постинфекционного и поствакцинального иммунитета.

- Результаты позволят скорректировать противоэпидемические мероприятия. Речь не идет об ужесточении ограничений, возможно, по некоторым регионам мы их ослабим, - прокомментировала Ирина Глинская, зам главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также тестирование белорусов на антитела расскажет об уровне иммунитета в обществе в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Минздрава сказал, когда Беларусь откроет границы.

И также проанонсировал «бонусы» для вакцинированных туристов и граждан (подробности).

В Минздраве сообщили, где в Минске можно сдать ПЦР-тесты для выезда за границу.

Результаты выдаются на двух языках: русском и английском (подробности).

Российские ученые рассказали о появлении спрея для назальной вакцинации от коронавируса.

В конце года препарат выйдет на клинические исследования, а в 2022-ом году может быть уже зарегистрирован (подробности).