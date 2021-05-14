Экс-гендиректора Большого театра Александра Петровича назначили на новую должность. Фото: "Минск-Новости"

Экс-генеральному директору Большого театра Беларуси Александру Петровичу нашли новую работу. Он назначен директором фольклорной группы «Купалинка». Об этом сообщает портал tut.by.

«Купалинка» - фольклорная группа, заслуженный коллектив Республики Беларусь. На сайте Белгосфилармонии сообщается, что свою творческую деятельность коллектив начал в 1966 году как женский вокальный квартет. Создателем коллектива стал народный артист БССР Геннадий Цитович. В 1986 году худрук коллектива народная артистка Беларуси Елена Телькова принципиально изменила облик «Купалинки», взяв за основу более свободную форму исполнения, сочетая смешанное пение с музыкальным сопровождением.

Коллектив «Купалинка» работает в структуре Белгосфилармонии.

Напомним, что 12 мая, в среду, министр культуры Анатолий Маркевич представил коллективу Большого театра Беларуси нового генерального директора. Им стал Вячеслав Гарбузов, который ранее занимал должность директора в Брестском театре драмы.

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