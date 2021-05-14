Вот сколько белорусов женились в 2020 году несмотря на пандемию

За последние десять лет белорусы стали вступать в брак в более взрослом возрасте, чем ранее. Фото: pixabay.com.

О том, что в 2020-ом году в Беларуси было заключено 50 тысяч 384 брачных союза, сообщил Белстат. Именно столько молодоженов не испугались пандемии коронавируса и решили стать семьей даже и без пышной многолюдной свадьбы. Как этих людей «видит» статистика?

В 2020-ом году в брак впервые вступили 34 тысячи 344 мужчины, а также 32 тысячи 568 женщин

В процентном соотношении также больший процент составляют те, кто вступает впервые в брак. Причем в этом плане мужчин больше, чем женщин 68,2 и 64,6 процента соответственно. Обратная ситуация с повторными браками, здесь уже больше женщин, чем мужчин: 35,4 против 31,8 процента

На 1000 жителей Беларуси регистрируется 5,8 браков в городах и 3,8 в сельской местности.

Еще в Беларуси повысился средний возраст молодоженов впервые создаваемых семей. Если в 2010-ом году девушки впервые выходили замуж в среднем в 24,4 года, то уже в 2020-ом году средний возраст невест вырос до 26,2 года. За 10 лет «постарели» и женихи, впервые белорусы женятся в среднем уже в 28,4 года, а не в 26,4 года, как это было раньше.

Определенный процент в Беларуси и брачующихся пенсионного возраста, заявляет Белстат. Среди заключенных в 2020-ом году брачных союзов 718 браков, в которых жених и невеста были в возрасте 60-ти лет и старше.

А по национальности? Подавляющее большинство молодоженов в Беларуси это граждане нашей страны - 92,6 процента. Браки с иностранцами заключили 7,2 процента белорусов и белорусок, а вот браков иностранных пар в Беларуси заключено 0,2 процента.

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