Военнослужащий Денис Урад приговорен к 18 годам колонии усиленного режима за измену государству: он отправил фото в Telegram-канал

Военнослужащий Денис Урад приговорен к 18 годам колонии усиленного режима за измену государству. Фото: Telegram

Верховный суд 14 мая вынес приговор военнослужащему Денису Ураду. Его признали виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч.2 ст.356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», – сказано в сообщении.

Также в Генпрокуратуре отметили, что приговор суда вступил в законную силу. Обжалованию, опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Суд проходил в закрытом режиме.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», Денис Урад занимал должность спецсвязиста Генштаба Вооруженных Сил. Ранее государственные СМИ сообщали, что 14 марта на дежурстве Денис Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».

Денису Ураду 29 лет, он женат, у него есть ребенок. Образование он получил в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

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