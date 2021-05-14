В Минске задержали журналистку Tut.by Любовь Касперович: она освещала суд по делу студентов

Задержания начались почти сразу после того, как милиционеры попросили собравшихся разойтись Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 14 мая в Доме правосудия начали рассматривать «дело студентов»: их обвиняют в организации маршей. В списке обвиняемых – 12 человек. Это студенты пяти вузов, выпускница и преподавательница.

Поддержать их пришли десятки человек, но в зал смогли пройти только близкие родственники. Не попали на процесс и журналисты негосударственных медиа.

После того, как сотрудники суда объявили, что мест в зале больше нет, люди начали расходиться. Тех, кто собрался у здания суда, разойтись просил ОМОН.

- Уважаемые граждане, пожалуйста, расходитесь. Идите занимайтесь своими делами, до свидания, - заявил человек в черной форме с надписью ОМОН.

Почти сразу после начались задержания: в синий бус милиционеры увели 6 человек, которые стояли на противоположной от суда стороне улицы. Позже была задержана и журналист Tut.by Любовь Касперович. Портал сообщает, что она брала интервью у друзей одного из обвиняемых.

- Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, - так о задержании рассказали порталу очевидцы.

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали задержания: всего в РУВД доставлены 14 человек, "которые не выполнили законные требования сотрудников милиции".

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