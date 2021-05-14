Самолет «Белавиа» из-за обстрелов между Палестиной и Израилем, не смог приземлиться в Тель-Авиве – ушел на запасной аэродром.

Рейс авиакомпании «Белавиа» B2747 из Минска в Тель-Авив должен был вылететь еще накануне вечером – 13 мая в 19:10. Однако в Израиле, куда должен был полететь самолет, не прекращаются ракетные удары. Поэтому в целях безопасности рейс перенесли на следующее утро – 14 мая. Boeing 737-800 вылетел из Минска в 07:45. Однако на подлете к Израилю он изменил маршрут. Обогнув Израиль и Палестину, самолет пролетел мимо Тель-Авива и в итоге в 11:43 успешно приземлился в городе Эйлат – это на самом юге Израиля – на самой границе с Египтом. А через 50 минут самолет снова взлетел и взял курс на Тель-Авив, где успешно приземлился. Обратный вылет, соответственно, тоже задерживается.

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