Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 мая 2021 года: 1109 заразившихся за сутки, снова 10 умерших.

В Минздраве Беларуси обновили статистические данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Стало известно, сколько еще человек заразились COVID-19 на пятницу, 14 мая. Данные пресс-служба ведомства опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился у 1109 пациентов. За все же время пандемии коронавирусом в Беларуси заразились 373 тысячи 351 человек.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки из больниц был выписаны 1 067 пациентов. С начала пандемии переболели и были выписаны из медучреждений 363 тысячи 837 пациентов.

14 мая в Минздраве сообщили, что за сутки скончались еще 10 человек. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 681 пациент с выявленным COVID-19.

Также в Минздраве подвели итоги тестирований на коронавирус: плюс 14 687 исследований было сделано за сутки, а за весь период уже более 6,05 миллионов тестов.

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