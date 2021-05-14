Милиция провела задержания возле Дома правосудия в Минске и организовала проверку

Возле Дома правосудия в Минске собрались люди – милиция провела задержания и проводит проверку. Фото: Telegram "Милиция Минска"

Столичная милиция проводит проверку по факту собрания людей возле Дома правосудия в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

«Сегодня около 11 часов возле Дома правосудия сотрудниками милиции задержано 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции», – сказано в сообщении.

В милиции добавили, что сотрудники МВД неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и просили разойтись, но люди не расходились. В итоге их отвезли в территориальное РУВД Минска для разбирательства.

«ГУВД Мингорисполкома предупреждает об административной и уголовной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», – напомнили в МВД.

Добавим, что 14 мая началось первое заседание по делу студентов, которых обвиняют в организации маршей.

К зданию суда подошли около ста человек, но в зал удалось попасть не всем. В числе тех, кто оказался за дверью, были и родственники обвиняемых.

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По информации милиции, в РУВД отвезли 14 человек – они стояли около Дома правосудия, где идет громкий процесс (подробности).

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