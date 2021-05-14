Лукашенко рассказал, как в 90-х на Комаровке забирали за бесценок поросят. А еще выбрал лук и морковь для плова

Лукашенко рассказал, как в 90-х на Комаровке «отжимали» поросят. А еще выбрал лук и морковь для плова.

Президент Беларуси 14 мая посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса «Валерьяново» - это под Минском.

- Для меня главное - человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать, - приводит слова Александра Лукашенко телеграмм-канал «Пул-первого», близкий к президентской пресс-службе. - Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? Они встречают на дальних подступах человека, грубо говоря, с поросенком: «Так, не попадешь! Давай поросенка, вот тебе копейка, я забираю, перепродаю в три раза дороже». У нас это было. Надо посмотреть на этот предмет сейчас и навести порядок на всех рынках. Потому что мы снова вернемся к тому, что было в середине 90-х. Люди должны свободно продать свой товар. И на Комаровке, и на всех этих рынках.

Также Лукашенко осмотрел овощи, которые продаются.

- Лук это тоже твой? – спрашивает Лукашенко одного из сопровождающих. – Значит надо мне купить килограмм лука и полкилограмма моркови – плов сделать. Ты не умеешь? Я тебя научу.

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