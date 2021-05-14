Дожди и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 15 и 16 мая

Ненастные выходные ожидают белорусов 15 и 16 мая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ненастные выходные ожидают белорусов 15 и 16 мая. Как рассказали в Белгидромете, в субботу и воскресенье в республике ожидаются дожди и грозы.

В частности, в субботу, 15 мая, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет южный, юго-западный 3-8 м/с, днем при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от +7°C до +12°C, днем воздух прогреется до+17°C… +22°C.

В воскресенье, 16 мая, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой, умеренно теплой воздушной массе. Днем в западных районах Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.

Погода будет облачная с прояснениями. Местами по республике, в днем в юго-западных районах на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер будет южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит +7°C...+12°C, днем будет от +18°C до+24°C.

Дожди и грозы сохранятся и в понедельник. 17 мая. На большей части территории республики осадки будут кратковременными, а днем по северо-востоку пройдут сильные дожди. Грозы ожидаются в некоторых районах страны. Температура воздуха ночью будет в пределах +9°C +14°C, столбики термометров поднимутся до +16°C...+22°C, местами, преимущественно по востоку Беларуси потеплеет до +23°C...+24°C.

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