Лукашенко о восстановлении сгоревшего костела в Будславе: «Эти «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали»

Крыша костела в Будславе сгорела полностью. Фото: телеграм-канал National Belographic.

Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса «Валерьяново» - это под Минском. Помимо прочего он высказался и о восстановлении сгоревшего костела в Будславе:

- Специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали». Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу, - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Напомним, накануне, 13 мая, стало известно, что основную сумму на восстановление сгоревшего Будславского храма дал «молочный король» Мошенский. По словам священника этой церкви, Дмитрия Дубовика, подписаны соглашения с компаниями «Санта Бремор» и «Савушкин Продукт». Как выяснилось, каждая из этих компаний перечислила по 50 тысяч рублей на восстановление церкви. Эти компании контролирует “молочный король Беларуси” Александр Мошенский. В 2018 году он занял первую строчку рейтинга самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, вытеснив с этой позиции предыдущего лидера – Виктора Кислого.

О пожаре на крыше Будславского костела стало известно утром 11 мая. Пожар локализировали за несколько часов. В храме полностью сгорела крыша. К этому времени из храма успели вынести движимое имущество и святыни, в том числе иконы Божьей матери Будславской, к которой каждый год приходит пилигримка верующих. «Комсомолка» делала подробный фоторепортаж о том, что сейчас происходит в храме. Также в интернете некоторые активисты начали собирать деньги на восстановление храма.

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