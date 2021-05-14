Скоропостижно скончался депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко. Фото: Минобороны

Скончался депутат Игорь Лавриненко. Об этом 14 мая сообщили в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания.

«Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и сотрудники Секретариата Палаты представителей выражают глубокие соболезнования родным и близким заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Лавириненко Игоря Владимировича в связи с его скоропостижной смертью», – говорится в сообщении.

Причины смерти парламентария не называются.

Лавриненко умер в возрасте 60 лет. Он родился в Минске. Образование получил в Костромском высшем военном командном училище химической защиты, а также в Военной академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. У него было звание генерал-майора.

Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что за свою карьеру, которая длилась более чем 35 лет, Лавриненко прошел путь от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Там также выразили соболезнования в связи с его смертью.

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