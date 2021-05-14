Как коронавирус влияет на продолжительность жизни людей, объяснила биолог Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Средняя продолжительность жизни людей из-за коронавируса уменьшается на 1,5-2 года. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам биолога, COVID-19 – это системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.

– Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса, – сообщила эксперт. ее цитирует «РИА Новости».

Баранова добавила, что такие выводы сделаны на основе статистики по США. Биолог предположила, что в других странах данные по снижению продолжительности жизни не будут значительно отличаться.

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