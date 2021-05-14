В Бресте мужчина бросал в шумных птиц нож, кастрюлю и горшок с цветком. Теперь он год проведет в колонии, и вот почему

Суд приговорил к году лишения свободы мужчину, который бросался в птиц кастрюлями. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Бресте суд рассмотрел дело о ноже, кастрюле и цветочном горшке. Эти предметы бросал с балкона своей квартиры мужчина, которому очень хотелось отдохнуть. На улице галдели птицы, и мужчина никак не мог заснуть. Назойливых сорок он решил прогнать, швыряя в них домашнюю утварь.

Неизвестно, удалось ли мужчине разогнать птиц, но выброшенные им предметы упали на припаркованный около подъезда автомобиль такси. Горшок, нож и кастрюля слегка помяли машину – ущерб составил 160 рублей. Брестчанин, который все это выбросил, был обвинен в хулиганстве и предстал перед судом.

- Суд Московского района г.Бреста признал М. виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганство). На основании ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, - пишет Виртуальный Брест.

Мужчина счел наказание слишком строгим и подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия отклонила ее – наказание было назначено с учетом того, что он не работает, ведет асоциальный образ жизни и за хулиганские действия привлекался к ответственности уже не раз.

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