Мэр Минска ответил, введут ли льготный проезд для студентов, и объяснил, почему. Сравнили с ситуацией в Киеве

Мэр Минска ответил, введут ли льготный проезд для студентов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев 14 мая встретился со студентами Белорусского государственного экономического университета и рассказал о введении льготного проезда в общественном транспорте. Вопрос на эту тему задала мэру студентка Юлия Пиляр:

- Большинство студентов ежедневно добираются в учебное учреждение на общественном транспорте, что довольно накладно в финансовом плане, - цитирует студентку БелТА.

По словам девушки, на другие нужды тоже уходят деньги, «поэтому хотелось бы, чтобы студентам предусмотрели если не бесплатный проезд, то хотя бы какие-нибудь льготы».

На это Кухарев ответил, что власти не планируют вводить льготы, и объяснил свою позицию. Он отметил, что в Минске цена на билет в общественном транспорте и так низкая - если сравнивать с другими столицами.

Со слов мэра, почти половину стоимости билета оплачивает государство. В частности, каждый год «Минск перечисляет около 350 млн рублей на удешевление билетов для населения».

- Себестоимость поездки превышает реальную цену билета, - заявил Кухарев. - В некотором роде он тоже выходит населению со скидкой.

А КАК У НИХ?

В соседней Украине стоимость проезда в общественном транспорте - от 6 гривен, самые дорогие билеты - в Киеве (8 гривен - это около 73 белорусских копеек). При этом есть льготный проезд. В частности, студенческие проездные билеты имеют скидку до 50%.