«Измельчили и закопали». На смоленском полигоне уничтожили почти 40 тонн яблок и груш, которые везли из Беларуси

Эти яблоки приехали в Смоленск без документов. Их измельчили и закопали. Фото: smoldaily.ru.

Смоленские таможенники обнаружили две крупные партии фруктов, которые везли в Россию без документов. Внимание сотрудников таможни привлекли два грузовых автомобиля, за рулем которых были граждане Беларуси, пишет smoldaily.ru. Обе машины ехали в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Один из грузовиков по документам вез утеплитель. Но утеплителя в грузовом отсеке было лишь несколько рядов, остальное пространство занимали 18,79 тонн груш. Вторая машина везла 20,34 тонны яблок без документов.

Фрукты вывезли на полигон, измельчили и закопали. Виновных привлекли к административной ответственности, сообщает издание.

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