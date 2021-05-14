Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма»

По словам Шведа, закон позволит «выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма». Фото: Генпрокуратура

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» подписал Александр Лукашенко, рассказал 14 мая генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. В новом законе речь идет о запрете на героизацию и оправдание нацистской идеологии, а также на содействие этому в любой форме. По словам Шведа, закон позволит «выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма».

Генпрокурор сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» о введении в законодательство новых терминов - таких как «нацистские преступники» и «пособники нацистских преступников». Это даст возможность, по словам Шведа, задействовать «весь арсенал правовых средств для противодействия».

Кроме того, новый закон расширяет термин «нацистская символика и атрибутика», добавил генпрокурор. Он прокомментировал, что меры противодействия нацистским идеям «аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму».

Ранее этот закон принял белорусский парламент.

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