Где и когда в Беларуси можно смотреть прямой эфир «Евровидения-2021»?

Белорусы не находят в программе передач национальных телеканалов трансляций песенного конкурса «Евровидение-2021». Напомним, обе песни делегированной от Беларуси группы «Галасы Зместа» организаторы конкурса забраковали, а исполнителя в итоге отстранили от участия.

Все предыдущие годы «Евровидение» транслировал телеканал «Беларусь 1». Официально в Белтелерадиокомпании пока не заявляли о том, что в этом году прямой трансляции не будет. Но если это произойдет, белорусы смогут смотреть шоу на российском «Первом канале». Он есть в пакетах некоторых операторов в Беларуси под названием «Первый канал. Всемирная сеть».

И, конечно, прямая трансляция будет доступна в интернете: на официальном YouTube-канале «Евровидения». Здесь комментариев, очевидно, на русском языке не будет - только по-английски.

Когда смотреть и кто выступает?

Первый полуфинал пройдет в Роттердаме во вторник, 18 мая. Начало трансляции - 22.00. Именно в первом полуфинале выступят представители стран, за которые, традиционно, белорусы больше всего отдавали свои голоса: России и Украины. Напомним, РФ на «Евровидении» представит певица Manizha, которая выступит с песней «Russian Woman». А от Украины на конкурс поехала группа Go_A с композицией «Шум».

Россию представит певица Манижа Фото: Борис КУДРЯВОВ

Также в первом полуфинале выступят представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджна и Мальты.

Во втором полуфинале в четверг, 20 мая споют исполнители из Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдовы, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

В финал, который пройдет в субботу, 22 мая автоматически допущены страны «Большой Пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), Нидерланды (принимающая страна), а также по 10 лучших стран из каждого полуфинала.

Время начала этих трансляций то же - 22.00.