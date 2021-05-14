В МВД рассказали, чем чаще всего шантажируют белорусов и напомнили популярные схемы мошенничества

Когда девушка догадалась, что ее хотят обмануть, мошенница похвалила ее и пожелала и впредь быть осторожной. Фото: кадр из видео МВД.

Каждое второе мошенничество, которое совершается в Беларуси – это мошенничество, совершенное с использованием интернета, рассказал начальник отдела ГУУР КМ МВД Республики Беларусь Василий Шупляк. Четверо потерпевших от разного рода аферистов рассказали свои истории, и только одна из них закончилась благополучно.

-Я опубликовала объявление о продаже старого пальто. На вайбер пришло сообщение от покупательницы, она заинтересовалась моим товаром, стала расспрашивать подробности, сказала, что возьмет, - рассказывает молодая девушка. Номер «покупательницы», судя по коду, не относился ни к одной из белорусских сетей. К тому же, та настаивала, чтобы пальто ей было отправлено через сервис «Куфар-доставка».

-Я знала, что таким образом действуют мошенники, - объсняет девушка. – В конце концов она выдала себя, и даже пожелала мне удачи.

«Ух ты, молодец! Будьте осторожны, не попадитесь еще раз!» - написала мошенница. Другим жертвам обмана не так повезло.

-Я ехал в командировку, хотел снять квартиру. Перевел залог 30 рублей. Мне перезвонили, сказали, что возник форс-мажор и попросили данные карты, чтобы вернуть мои деньги. Я сбросил данные карты, и попал,- рассказывает пострадавший от мошенников мужчина.

-Мошенники дают объявления о сдаче квартир. После того, как вы перечислили задаток, мошенник не прекращает с вами общаться, наоборот, в течение нескольких часов выходит с вами на связь, рассказывает о форс-мажорных обстоятельствах, из-за которых он не может заселить вас туда, куда вы планировали заселиться, и просит реквизиты вашей карты, в том числе и CVV-код, чтобы вернуть вам задаток, - объясняет схему мошенничества Василий Шупляк. Как только данные карты окажутся в распоряжении мошенника, он снимает с нее все деньги.

Молодой человек стал жертвой аферистов, когда решил найти подработку в сети.

-Мне сказали, что надо было играть в онлайн-казино Вулкан, такое есть легальное, но это была адаптация или фейк. Мы играли якобы на деньги работодателя, а выигрыш должны были делить 60х40. Он написал мне, что я должен оплатить комиссию и налог на выигрыш. Я попросил у родственников деньги, чтобы оплатить налоги эти, потратил в общей стоимости более тысясчи долларов и ни копейки мне не вернули, - рассказывает молодой человек.

Похожая история произошла еще с одним мужчиной. Он пострадал, когда решил заработать на спортивных ставках.

- Я перевел на счет букмекерской конторы 20 000 российских рублей, пришло сообщение, что выиграл более 100 000. Для их получения надо было оплатить комиссию - 15 процентов. После того, как я их перевел, диалог с этим собеседником удалился, - рассказал потерпевший.

В МВД рассказали также, чем вымогатели шантажируют белорусов. Количество вымогательств с 2018 года в стране увеличилось в четыре раза. И все нераскрытые вымогательства – это вымогательства, совершенные в сети.

-Жертвами вымогателей чаще всего становятся молодые люди, которые знакомятся в сети с девушками, - рассказал Василий Шупляк. – Девушка просит молодого человека перейти в скайп и включить видеосвязь. Просит его обнажиться, он обнажается, собеседница ведет видеозапись. Потом общение резко прекращается, и молодому человеку приходит требование прислать денег.

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