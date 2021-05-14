Без маски, потому что через планшет. Посмотрите, как посол Беларуси вручал верительные грамоты королеве Елизавете II

Посол Беларуси вручал верительные грамоты королеве Елизавете II онлайн. Фото: twitter.com/belarus_emb_UK

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович 14 мая вручил верительные грамоты королеве Елизавете II, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

В информации внешнеполитического ведомства уточняется, что торжественная церемония прошла в официальной лондонской резиденции британских монархов - Букингемском дворце. Однако королевы там не было. Она участвовала в церемонии в режиме видеоконференции. На фото, опубликованном на странице королевской семьи в Твиттер, видно, как перед белорусским послом стоял планшет с Елизаветой II в режиме онлайн. Судя по всему, такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса. В таком же формате верительные грамоты королеве вверял посол Нидерландов.

Посол Беларуси вручал верительные грамоты королеве Елизавете II онлайн. Фото: twitter.com/belarus_emb_UK

- В ходе краткой беседы стороны высказали взаимные намерения о развитии экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, - прокомментировали в МИД онлайн-встречу белорусского посла в королевой.

В этот момент Елизавета II вела стрим из своей любимой резиденции - Виндзорского замка.