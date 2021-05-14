Медики огорошили: лысые люди более тяжело переносят COVID-19

Медики предупредили: лысые люди тяжелее переносят ковид. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Медики нашли закономерность, которую не могут объяснить: лысые люди переносят ковид тяжелее. Появилось сразу три исследования по этому вопросу, пишет МедикФорум.

-Известно, что пожилые представители сильного пола чаще теряют волосы, и более 50% мужчин сталкиваются с облысением после 50-60 лет. А в старшей возрастной группе коронавирус протекает тяжелее, так что никаких противоречий здесь нет. Остается лишь выяснить, связано ли само облысение с более тяжелой формой коронавируса, - сообщает издание.

Ученые еще в 2020 году выявили связь между облысением и повышенной вероятностью госпитализации пациентов с ковидом. Позже была доказана связь между особенностями одного из генов и риском попадания в реанимацию с коронавирусом. Обладатели этого гена в подавляющем большинстве имели облысение.

Если же облысение – результат андрогенной алопеции и не связано с другими факторами, то ученые не исключают, что тяжелое течение ковида может быть обусловлено гормональными причинами. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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