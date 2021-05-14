В Америке вакцинированным разрешили ходить без масок. Но есть нюанс

В США вакцинированным разрешили ходить без масок. Но не везде. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В США объявили о «плюшках» для тех, кто вакцинировался – им разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии", - заявила Валенски .

Правда, есть нюанс: вакцинированные все равно должны будут носить маски в автобусах, самолетах и поездах, а также в больницах, домах престарелых и в тюрьмах. Надеть на вакцинированного маску могут также, если этого предусматривает законодательство отдельных штатов и территорий.

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Вакцинированным белорусам тоже обещают преференции – например, им не нужно будет отбывать карантин, если они посетят страну «красной зоны».