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Общество15 мая 2021 0:09

«Таварыству беларускай мовы» в Минске отключают свет и требуют выплатить 20 тысяч рублей за аренду

Одна из старейших белорусских организаций может остаться без центрального офиса
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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От ТБМ требуют выплатить 20 тысяч рублей за аренду

От ТБМ требуют выплатить 20 тысяч рублей за аренду

Фото: Яндекс.Карты

От общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» требуют срочно погасить долг за аренду помещения на ул. Румянцева, 13, где расположен центральный офис ТБМ. Вместе с пеней общая сумма задолженности перед государственным коммунальным предприятием составляет 20 тысяч рублей, рассказала на своей странице в Фейсбуке 14 мая председатель организации Елена Анисим и призвала помочь организации.

- Видимо, дошла очередь и до ТБМ. Не успела я написать обращение к друзьям и соратникам с просьбой о помощи, как сегодня пришли представительницы из коммунальных служб отключать наш офис от электричества. Никакие доводы о том, что мы общественная организация, не были услышаны, - написала Анисим.

По ее словам, «над ТБМ нависла реальная угроза остаться без центрального офиса». Однако у нее есть надежда, что неравнодушные люди помогут посильной суммой, чтобы выплатить долги.

«Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» - одно из старейших белорусских общественных объединений. Его учредили еще в 1989 году для поддержки и развития белорусского языка и культуры, а также защиты лингвистических прав граждан. В свое время организацию возглавляли народный поэт Беларуси Нил Гилевич, поэт Геннадий Буравкин, археолог, историк Олег Трусов.