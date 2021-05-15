В Гродно на детской площадке пьяный угрожал подросткам автоматом. Фото: СК

Странный инцидент произошел на детской площадке в Гродно вечером 14 мая. В милицию сообщили о том, что пьяный мужчина угрожает школьнику… автоматом. Вскоре это подтвердилось.

Оказалось, что 45-летний мужчина направлял похожий на автомат предмет в сторону 17-летнего парня и его приятеля, при этом высказывая угрозы. Молодые люди сумели сами задержать злоумышленника и сообщить о произошедшем в милицию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство, допрошены потерпевшие и свидетели, назначены экспертизы, рассказали 15 мая в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

О подробностях инцидента пока не сообщается. Неизвестно, что вызвало конфликт взрослого мужчины с подростками, и откуда появился похожий на автомат Калашникова предмет. Ведется следствие, которое должно ответить на эти вопросы.