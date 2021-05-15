Задержана группа мошенников, которые позвонили по Viber минчанке и украли у нее 110 тысяч долларов

Мошенники звонили по Viber и похищали деньги со счетов. Фото: скриншот видео МВД

В последнее время часто сообщалось о мошенничествах, при которых неизвестные под видом банковским работников звонят по «Вайберу» и затем похищают крупные суммы со счетов белорусов. И вот появились первые задержанные: оказалось, что одна из групп, которая занималось вишингом, - минчане. Они украли у жительницы столицы больше 110 тыс. долларов.

- На злоумышленников вышли оперативники управления «К» МВД. Подельников задерживали одновременно в различных районах столицы, - сообщает МВД Беларуси. - Мошенники действовали по уже традиционной схеме: под видом банковских работников позвонили женщине в Viber и якобы для защиты ее счета узнали коды из пришедших ей СМС.

В МВД напомнили, что это коды являются конфиденциальными и служат сеансовыми паролями для доступа к операциям со счетом. Узнав необходимые данные минчанки, молодые люди вывели с ее депозита деньги на подставные карт-счета и обналичили их в разных банкоматах столицы.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, ведется следствие.

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