Трое в реанимации: в ДТП с микроавтобусом в Смоленской области пострадали 13 белорусов

В ДТП в микроавтобусом в Смоленской области пострадали 13 белорусов. Фото: УМВД РФ по Смоленской области

Микроавтобус с белорусами попал в серьезное ДТП в Смоленской области России. Авария произошла утром 15 мая. Микроавтобус «Фольксваген» под управлением 42-летнего водителя столкнулся с грузовиком в Сафоновском районе на трассе, которая ведет от границы РФ в Москву. Пострадали 13 человек, ехавших в микроавтобусе, все - граждане Беларуси. Десять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, два человека - в тяжелом состоянии, а один пострадавший - в крайне тяжелом. Последние трое - в реанимации.

В ДТП в микроавтобусом в Смоленской области пострадали 13 белорусов. Фото: УМВД РФ по Смоленской области

По предварительным данным, инцидент случился около 6.20, и виноват в аварии может быть 33-летний водитель фуры «Вольво» - ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем большегруза, которая двигалась попутно. Судя по фото, и фура, и микроавтобус после столкновения перевернулись на бок. Всего в микроавтобусе ехали 20 человек, сообщает tass.ru, ссылаясь на на пресс-службу губернатора Смоленской области.

Пока не уточняется, куда двигались белорусы - в Москву или из российской столицы домой. Микроавтобус мог перевозить бригаду строителей. Было ли транспортное средство маршрутным, также пока не уточняется.