Платный выезд за границу Беларуси вводят в Гродненской и Гомельской областях с 1 июня

Налог за выезд за границу вводят в Гродненской и Гомельской областях Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сбор за пересечение белорусской госграницы транспортными средствами при выезде из республики вводят с 1 июня в Гомельской и Гродненской областях - соответственно, в Украину, Польшу и Литву. Речь идет о всех авто массой до 5 тонн - кроме колесных тракторов и самоходных машин. Налог составит одну базовую величину, которая сейчас равняется 29 рублям, и не будет зависеть от числа пассажиров, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Оплатить эту сумму должен будет водитель - заранее в банке или прямо в пункте пропуска. Налог не будут брать с водителей, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, а также с сопровождающих умерших для захоронения. Кроме того, от уплаты сбора освободили участников и инвалидов ВОВ, инвалидов I и II групп и их сопровождающих. А еще - ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС и выезжающих на лечение в санатории.

Уплаченные средства поступят в областные бюджеты и будут использоваться для борьбы с коронавирусом, добавили в ГПК.