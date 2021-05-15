В минском «Экспобеле» прекращают вакцинацию всех желающих Фото: Павел МАРТИНЧИК

В торговом центре «Экспобел» со среды, 19 мая прекращают вакцинацию всех желающих от коронавируса. Такое решение приняли медики, объяснив это тем, что процедура по вакцинации «требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях».

Из-за ажиотажа и длинных очередей после открытия центра вакцинации в «Экспобеле» сначала ввели предварительную запись, а сейчас и в этом стали отказывать, отправляя желающих сделать прививку в поликлиники по месту жительства, сообщает tut.by, ссылаясь на представителей ТЦ.

Отмечается, что те, кто раньше записались на вакцинацию на даты по 18 мая включительно, получат прививку. Здесь же введут второй компонент препарата тем, кто уже успел получить первый.

Напомним, центр вакцинации заработал 8 мая. А 12 мая там заявляли, что «на два дня вакцины хватит, а что дальше - пока неизвестно».

А КАК У НИХ?

В торговых центрах Москвы вакцинация всех желающих от COVID-19 идет уже несколько месяцев. Недавно Мосгорздрав сообщал, что бригады по вакцинации начнут работу еще в 9 торговых центрах российской столицы.