Дешевле только голубика: сравнили цены на «Комаровке» и «Валерьяново», куда приезжал Лукашенко

Сравнили цены на «Комаровке» и «Валерьяново», куда приезжал Лукашенко. Фото: кадр видео СТВ

В сюжетах белорусского телевидения о посещении Александром Лукашенко 14 мая фермерского рынка в деревне Валерьяново есть кадры с ценами на некоторые фрукты и овощи. «КП» сравнила эти цены: сколько просят за аналогичный товар в торговом комплексе «Валерьяново» и на минском Комаровском рынке. Цены поданы в рублях на обоих рынках соответственно.

Перец желтый: 12.50 - от 6.99

Кабачки: 6.50 - 3.39

Баклажаны: 8.50 - от 5.00

Виноград черный: 14.00 - от 10.00

Киви: 8.90 - от 2.80

Груша: 8.00 - от 5.00

Голубика: 60.00 - 64.99

Авокадо: 7.90 - от 5.99 до 8.99 (штука)

Таким образом, можно сделать вывод, что даже если к приезду Лукашенко в «Валерьяново» цены там и снизили (такие предположения высказывали в соцстеях), все равно на фермерском рынке цены гораздо выше, чем на «Комаровке». Среди исключений мы заметили только голубику.

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