Оранжевый уровень опасности - всю неделю? Прогноз погоды в Беларуси 17-21 мая

Дожди и грозы: прогноз погоды в Беларуси 17-21 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении опубликовал Белгидромет на субботу, 15 мая. До 18 часов на большей части территории республики, в том числе в Минске, ожидаются грозы.

Похоже, что оранжевый уровень опасности могут объявлять и практически на каждый последующий день. Спокойнее будет разве что в воскресенье, 16 мая, но в некоторых районах тоже возможны грозы.

А на следующей неделе вероятность гроз прогнозируется почти каждый рабочий день. Погода будет такой же умеренно теплой и переменчивой - то солнце, то дождь. Лишь на западе страны осадков не ожидается во вторник, среду и четверг.

До плюс 23 градусов будет в Беларуси в дневные часы в первые два рабочих дня недели, а затем начнется похолодание. В итоге максимальная температура воздуха к концу недели опустится до плюс 12-16 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.