Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 мая 2021 года: небольшой рост новых случаев, снова 10 умерших

Небольшой рост новых случаев коронавируса зафиксирован в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние данные по заболеваемости коронавирусом в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения 15 мая. По официальной информации, за сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 363 пациента с COVID-19. Отметим, что некоторое увеличение числа новых случаев не говорит об ухудшении ситуации и зависит от числа обработанных тестов. По-прежнему менее 10% из них показывают положительный результат.

Всего с начала пандемии в Беларуси по официальным данным зарегистрированы уже 374 тыс. 714 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 365 тыс. 255 пациентов.

И в очередной раз сообщается о 10 умерших за сутки с коронавирусом. Таким образом, за все время распространения пандемии на территории республики скончались, официально, 2 тыс. 691 пациент с выявленным ковидом.

Последние данные о количестве прошедших полный курс вакцинации в Беларуси и получивших первый компонент прививки, не уточняются.

Напомним, в минском «Экспобеле» прекращают вакцинацию всех желающих.