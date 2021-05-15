Без ПЦР-теста и вакцинации: Черногория открывает границы для туристов

Черногория открывает границы для туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе Черногория откроет свои границы для отдыхающих, рассказал 15 мая премьер-министр страны. Он привел в пример другую страну, расположенную на Балканском полуострове и популярную среди отдыхающих, - Грецию. Она недавно уже открылась для туристов: там начали работать отели и точки общепита.

- Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на черногорское приморье»! - цитирует главу правительства этой страны зарубежная пресса.

Ранее власти Черногории сделали поблажки для туристов не только из балканских стран, но и для граждан Беларуси, Украины и России: приезжать сюда можно без предварительного ПЦР-теста и сертификата о пройденой вакцинации. Более того, в Черногории стали делать бесплатные ПЦР-тесты для тех иностранных отдыхающих, кому по возвращении домой требуется отбывать карантин или предъявлять отрицательный тест.

Туры в Черногорию операторы уже давно предлагают белорусским туристам. Поездка на 7 ночей стоит примерно от 700 долларов в эквиваленте.