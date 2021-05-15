«Рейс был выполнен по временной технологии»: в «Белавиа» объяснили проблемы с рейсом в Тель-Авив

В «Белавиа» объяснили проблемы с рейсом в Тель-Авив. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В Израиле сейчас неспокойно – продолжаются ракетные удары между Израилем и Палестиной. В столицу Израиля – город Тель-Авив авиакомпания “Белавиа” совершает регулярные рейсы. Но с рейсом, который должен был отправиться 13 мая, возникли некоторые проблемы. Изначально самолет должен был вылететь еще накануне вечером – 13 мая в 19:10. Но в целях безопасности рейс перенесли на следующее утро – 14 мая. Boeing 737-800 вылетел из Минска в 07:45. Однако на подлете к Израилю он изменил маршрут. Обогнув Израиль и Палестину, самолет пролетел мимо Тель-Авива и в итоге в 11:43 успешно приземлился в городе Эйлат – это на самом юге Израиля, на самой границе с Египтом. А через 50 минут самолет снова взлетел и взял курс на Тель-Авив, где успешно приземлился.

- «Белавиа» выполняет рейсы в Израиль в соответствии с высокими требованиями безопасности. Вчера рейс был выполнен по временной технологии с приземлением в аэропорту Эйлата «Рамон», как и рейсы всех остальных авиакомпаний в Израиле. Далее израильская сторона по отдельному графику обеспечивает безопасный трансфер пассажиров, - рассказали «Комсомолке» в отделе рекламы и коммуникаций авиакомпании «Белавиа». - Воздушное пространство Израиля не закрыто. Рейсы выполняются по технологии, утвержденной авиационными властями страны. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работать на вылет в стандартном режиме. В авиакомпании также напомнили, что Израиль пока не принимает иностранных туристов. Посещать страну можно только гражданам Израиля и иностранным гражданам по особым разрешениям МВД Израиля. Продолжают действовать особые требования и ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией (COVID-19).

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