В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в серьезном ДТП 11-ти белорусах

В ДТП в микроавтобусом в Смоленской области пострадали 13 белорусов. Фото: УМВД РФ по Смоленской области.

В полседьмого утра 15 мая микроавтобус с белорусами попал в серьезное ДТП в Смоленской области России. Микроавтобус Volkswagen Crafter под управлением 42-летнего водителя столкнулся с грузовиком в Сафоновском районе на трассе, которая ведет от границы РФ в Москву. Пострадали 13 человек, ехавших в микроавтобусе, все - граждане Беларуси.

В Минздраве Беларуси рассказали об их состоянии:

- В результате ДТП пострадало 16 человек. Все пострадавшие осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Сафоновской центральной районной больницы. Госпитализированы 11 человек – все граждане Беларуси. Из них три пациента в реанимации. Один - в тяжелом состоянии, одного сразу же прооперировали, один – с сочетанной травмой грудной клетки. Еще 8 пациентов находятся в травматологическом отделении с травмами различной степени тяжести.

В ближайшее время планируется приезд консультантов из Смоленской областной клинической больницы для решения вопроса о необходимости перевода пациентов.

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