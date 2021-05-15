СМИ: Лукашенко снова полетит в Москву до конца месяца

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По сведениям «Коммерсантъ», Александр Лукашенко до конца месяца вновь приедет в Москву. Источники издания в Москве и Минске заявляют, что очная беседа с Владимиром Путиным, как и предыдущие, пройдет с глазу на глаз. Команды Путина и Лукашенко сейчас занимаются организацией этих переговоров, их место пока не известно. Параллельно с этим стало известно, что Минск по указу Лукашенко разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей.

Напомним, последний раз Лукашенко летал в Москву 22 апреля. А 19-23 февраля Лукашенко провел в Сочи. Сама встреча с Путиным тогда длилась всего час. Никаких заявлений об итогах переговоров сделано не было.

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