В Минске мужчину приговорили к 6 годам колонии «за моральную и материальную поддержку сообществу»: вот что он сделал.

рождения, ранее не судимому, по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда. Ему дали 6 лет колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По версии обвинения, мужчина «с июня по 4 ноября 2020 года, находясь в Минске и в иных местах на территории страны, подобрал участников, объединил их в чате Telegram и обучал методам и способам взаимодействия, склонял путем уговоров и убеждений к конкретным групповым действиям, нарушающим общественный порядок. Он распределял роли участников сообщества, распространял информацию о местах сбора, контролировал их прибытие к назначенному времени на планируемые в Минске массовые мероприятия.

Отмечается также, что мужчина «принял меры по сплочению участников сообщества»: морально и материально их поддерживал, организовывал совместный досуг, в том числе в виде совместного противоправного распространения агитационной продукции, нанесения рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений. Также собирал деньги для дальнейшего функционирования созданного им сообщества.

А 27 сентября 2020 года, находясь в Минске и Минском районе, оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД, находившихся при исполнении служебных полномочий, совместно с другими людьми блокировал движение транспорта, выйдя на проезжую часть. Из-за этого была нарушена работа транспорта.

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