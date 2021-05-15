Из-за положительного теста на коронавирус отменен хоккейный матч Беларусь – Казахстан.

Товарищеский хоккейный матч между сборными Беларуси и Казахстана должен был пройти 15 мая, сообщает сайт Федерации хоккея Казахстана. Но 14 мая после прохождения очередного ПЦР-тестирования у представителя делегации сборной Казахстана был выявлен положительный результат на COVID-19. Повторный тест также дал положительный результат – мужчину отправили на десятидневную самоизоляцию.

Вечером 14 мая все представители сборной Казахстана сдали анализы на наличие антител. По результатам тестирования организационный комитет чемпионата мира-2021 разрешил сборной Казахстана продолжить тренировочный процесс без проведения матча со сборной Беларуси для минимизации рисков перед началом чемпионата мира.

С 16 мая все участники турнира уходят на запланированную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновляется по утверждённому ранее графику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске мужчину приговорили к 6 годам колонии «за моральную и материальную поддержку сообществу». По версии обвинения он морально и материально поддерживал участников сообщества, организовывал совместный досуг, вместе с ними распространял агитационную продукцию и наносил протестные рисунки и надписи на здания

В Гродно появился первый электробус. Вскоре гродненцы увидят его на городских маршрутах

СМИ: Лукашенко снова полетит в Москву до конца месяца. Очная беседа с Владимиром Путиным, как и предыдущие, пройдет с глазу на глаз

В Гродно появился первый электробус. Вскоре гродненцы увидят его на городских маршрутах

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в серьезном ДТП 11-ти белорусах. Три пациента в реанимации. Один - в тяжелом состоянии

«Рейс был выполнен по временной технологии»: в «Белавиа» объяснили проблемы с рейсом в Тель-Авив. В авиакомпании заявили, что «Белавиа» выполняет рейсы в Израиль в соответствии с высокими требованиями безопасности

Без ПЦР-теста и вакцинации: Черногория открывает границы для туристов. Глава правительства привел в пример Грецию, которая уже открылась для отдыхающих

В минском «Экспобеле» прекращают вакцинацию всех желающих. Записаться на прививку больше нельзя - только в поликлинике по месту жительства